Количество смертей от коронавируса в Европе к февралю вырастет на полмиллиона, - ВОЗ

"Текущие темпы передачи коронавирус в 53 странах Европейского региона вызывают серьезное беспокойство. К февралю, по одному из прогнозов мы будем иметь еще полмиллиона смертей от COVID-19", - заявил Клюге.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зафиксировано более 5 млн смертей от коронавируса.

Вместе с тем в мире уже зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.