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Количество смертей от коронавируса в Европе к февралю вырастет на полмиллиона, - ВОЗ

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Четверг 04 ноября 2021 12:48
Количество смертей от коронавируса в Европе к февралю вырастет на полмиллиона, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что число смертей от коронавируса может значительно вырасти. Он отметил, что число новых летальных исходов от COVID-19 до февраля 2022 года в Европе может составлять полмиллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Текущие темпы передачи коронавирус в 53 странах Европейского региона вызывают серьезное беспокойство. К февралю, по одному из прогнозов мы будем иметь еще полмиллиона смертей от COVID-19", - заявил Клюге.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зафиксировано более 5 млн смертей от коронавируса.

Вместе с тем в мире уже зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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