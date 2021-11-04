Кількість смертей від коронавірусу в Европі до лютого зросте на півмільйона, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що кількість смертей від коронавірусу може значно зрости. Він зауважив, що число нових летальних випадків від COVID-19 до лютого 2022 року в Європі може становити півмільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Поточні темпи передачі коронавірусу в 53 країнах Європейського регіону викликають серйозне занепокоєння. До лютого, за одним із прогнозів ми матимемо ще півмільйона смертей від COVID-19", - заявив Клюге.

Зазначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі вже зафіксовано понад 5 млн смертей від коронавірусу.

Разом з тим у світі вже зареєстровано понад 246,9 млн підтверджених випадків захворювання COVID-19.