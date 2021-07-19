Количество сделок превысило 1 тысячу: в каких областях продали больше всего земли

По данным пресс - службы, на 19 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га. на втором месте Харьковская область - 237,2 га, на третьем - Винницкая область - 132,8 га.

За это время 3804 нотариуса подали заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них согласовано - 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.