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Количество сделок превысило 1 тысячу: в каких областях продали больше всего земли

Автор: Александр Белоус

После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 1107 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых с 1 июля 2021 года зарегистрированы сделки, составляет 1530 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс - службы, на 19 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га. на втором месте Харьковская область - 237,2 га, на третьем - Винницкая область - 132,8 га.

За это время 3804 нотариуса подали заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них согласовано - 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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