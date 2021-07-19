Кількість угод перевищала 1 тисячу: в яких областях продали найбільше землі

Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 1107 земельних договорів. Площа земель, щодо яких з 1 липня 2021 року зареєстровані угоди, становить 1530 га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними прес - служби, на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 353,3 га. на другому місті Харківська область - 237,2 га, на третьому - Вінницька область - 132,8 га.
За цей час 3804 нотаріусів подали заяву для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього було подано 4146 заяв, з них погоджено - 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.