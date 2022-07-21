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Количество российских шпионов в Европе уменьшилось вдвое, - разведка

Фото: российских шпионов в Европе стало меньше вдвое (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, которые выдавали себя за гражданских.

Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, вдвое уменьшило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Несколько "нелегалов" или российских шпионов, которые действовали под глубоким прикрытием и маскировались под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.

Напомним, Ричард Мур заявил, что российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель.

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