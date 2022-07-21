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Кількість російських шпигунів у Європі зменшилася вдвічі, - розвідка

Фото: російських шпигунів у Європі поменшало вдвічі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.

Кілька "нелегалів" або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.

Нагадаємо, Річард Мур заявив, що російські військові, ймовірно, візьмуть якусь операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

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