Количество раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек

Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.

По оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

В Аркалохори один человек погиб - рабочий, который выполнял реставрационные работы в церкви.