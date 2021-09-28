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Кількість поранених в результаті землетрусу на Криті зросла до 20 осіб

Автор: Анна Полисученко

Кількість поранених в результаті землетрусу на Криті зросла до 20 осіб. Були пошкоджені будинки і церкви, виникли зсуви гірських порід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardians.

Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився в 78 кілометрах від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, які потрясли Крит з 1959 року.

За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу склала 5,8 бала.

В Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи в церкві.

Раніше ми писали, що на Криті стався сильний землетрус. Зруйновані будинки і храми, є загиблий.

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ЗемлетрусКрит