Кількість поранених в результаті землетрусу на Криті зросла до 20 осіб

Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився в 78 кілометрах від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, які потрясли Крит з 1959 року.

За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу склала 5,8 бала.

В Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи в церкві.