UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество раненых в результате ракетного удара по Львову возросло до 11, - мэр

Фото: мэр Львова Андрей Садовой (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Количество пострадавших из-за утреннего ракетного удара по Львову возросло до 11. Предварительно погибло 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Садового.

Он также подтвердил, что один из ударов пришелся по гражданскому объекту.

"Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибло 6 человек. 11 ранены, среди них 1 ребенок", - написал Садовой.

По его словам, повреждено или уничтожено около 40 автомобилей.

"От ударной волны разбиты окна в гостинице поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", - сообщил мэр.

Отметим, что ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о 6 погибших и 8 пострадавших.

Напомним, сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову.

Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры.

РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на данный момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВойна России против Украины