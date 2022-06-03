Количество раненых детей в Украине из-за войны увеличилось: новые цифры

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 724 ребенка. Из них 261 ребенок погиб и еще более 463 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

В ведомстве сообщили, что во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении троих детей в Мариуполе.

Больше всего пострадало детей в

Напомним, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.

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