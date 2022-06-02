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У Зеленского сообщили, сколько детей с начала вторжения РФ покинули Украину

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Киев, Четверг 02 июня 2022 00:14
У Зеленского сообщили, сколько детей с начала вторжения РФ покинули Украину Дети на границе (Фото: (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За период войны более 900 тысяч детей выехали в страны Европейского Союза и Молдову, и более 490 тысяч въехали на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

"Мы сделаем все, чтобы вас всех вернуть. Вернуть всех вас детьми, а не взрослыми, то есть в ближайшее время. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем. Хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", – отметил Владимир Зеленский.

Также стало известно, что на сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.

Ранее Зеленский отреагировал на блокаду Херсона. Он заявил, что людей пытаются взять в заложники.

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Вторжение России в Украину Дети войны Владимир Зеленский
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