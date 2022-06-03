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Количество раненых детей в Украине из-за войны увеличилось: новые цифры

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Киев, Пятница 03 июня 2022 08:40
Количество раненых детей в Украине из-за войны увеличилось: новые цифры Фото: с начала войны погиб 261 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 724 ребенка. Из них 261 ребенок погиб и еще более 463 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области - 187,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 112,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 52,
  • Херсонской - 52,
  • Николаевской - 47,
  • Запорожской - 29,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

В ведомстве сообщили, что во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении троих детей в Мариуполе.

Напомним, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.

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