Количество раненых детей в Украине из-за войны увеличилось: новые цифры
Фото: с начала войны погиб 261 ребенок (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 724 ребенка. Из них 261 ребенок погиб и еще более 463 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего пострадало детей в
- Донецкой области - 187,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 112,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 52,
- Херсонской - 52,
- Николаевской - 47,
- Запорожской - 29,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
В ведомстве сообщили, что во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении троих детей в Мариуполе.
Напомним, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.