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Кількість поранених дітей в Україні через війну збільшилася: нові цифри

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 08:40
Кількість поранених дітей в Україні через війну збільшилася: нові цифри Фото: з початку війни загинула 261 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 724 дитини. З них 261 дитина загинула і ще більше 463 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей у

  • Донецької області - 187,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 112,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 52,
  • Херсонській - 52,
  • Миколаївській - 47,
  • Запорізький - 29,
  • Сумський - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

У відомстві повідомили, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.

Нагадаємо, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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