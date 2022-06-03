Кількість поранених дітей в Україні через війну збільшилася: нові цифри

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 724 дитини. З них 261 дитина загинула і ще більше 463 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

У відомстві повідомили, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.

Нагадаємо, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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