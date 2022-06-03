Кількість поранених дітей в Україні через війну збільшилася: нові цифри
Фото: з початку війни загинула 261 дитина (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 724 дитини. З них 261 дитина загинула і ще більше 463 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше постраждало дітей у
- Донецької області - 187,
- Київській - 116,
- Харківській - 112,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 52,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 47,
- Запорізький - 29,
- Сумський - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
У відомстві повідомили, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.
Нагадаємо, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.
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