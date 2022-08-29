Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

Так, 28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры Орехова Запорожской области ранения получили два ребенка - 3 и 6 лет.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 388;

Харьковской - 202;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Николаевской - 67;

Луганской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.