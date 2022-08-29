Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 1114 детей. Из них 379 погибли и 735 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры Орехова Запорожской области ранения получили два ребенка - 3 и 6 лет.
С начала войны больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, в субботу, 27 августа, российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.
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