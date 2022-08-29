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Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

Фото: кількість поранених дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 1114 дітей. З них 379 загинули та 735 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 28 серпня в результаті обстрілу ворогом житлової інфраструктури Оріхова Запорізької області поранення отримали дві дитини - 3 і 6 років.

З початку війни найбільше дітей постраждали у:

  • Донецької області - 388;
  • Харківській - 202;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Миколаївській - 67;
  • Луганській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначають у ОГП.

Крім того, у відомстві розповіли, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, у суботу, 27 серпня, російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

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