Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 1114 дітей. З них 379 загинули та 735 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, 28 серпня в результаті обстрілу ворогом житлової інфраструктури Оріхова Запорізької області поранення отримали дві дитини - 3 і 6 років.
З початку війни найбільше дітей постраждали у:
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначають у ОГП.
Крім того, у відомстві розповіли, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо, у суботу, 27 серпня, російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.
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