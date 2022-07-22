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Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло

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Киев, Пятница 22 июля 2022 08:41
Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло Фото: Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России пострадал более 1041 украинский ребенок. При этом 358 из них погибли, а более 683 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 54, Запорожской - 40.

Так, 20 июля в результате российского обстрела Никополя еще получили ранения двое мальчиков 13 и 14 лет.

Напомним, накануне утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов". Враг обстрелял жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет.

В результате атаки - уже 19 раненых среди них - ребенок. Четыре человека - в тяжелом состоянии.

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