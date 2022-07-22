Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло

С начала полномасштабного вторжения России пострадал более 1041 украинский ребенок. При этом 358 из них погибли, а более 683 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 54, Запорожской - 40. Так, 20 июля в результате российского обстрела Никополя еще получили ранения двое мальчиков 13 и 14 лет.