Кількість поранених дітей через російську агресію зросла

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждала понад 1041 українська дитина. При цьому 358 з них загинули, а понад 683 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40. Так, 20 липня в результаті російського обстрілу Нікополя ще отримали поранення двоє хлопчиків 13 і 14 років.