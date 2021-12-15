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Количество работающих энергоблоков ТЭС ДТЭК достигло рекордных 31

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Киев, Среда 15 декабря 2021 11:18
Количество работающих энергоблоков ТЭС ДТЭК достигло рекордных 31 Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вечерний пик нагрузки 14 декабря в энергосистеме работал рекордный 31 энергоблок ТЭС компании ДТЭК и 6 ТЭС государственных ТЭС "Центрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго".

Общее количество работающих энергоблоков ТЭС достигло 38 единиц.
В ДТЭК отметили, что вечерний пик 14 декабря ТЭС ДТЭК прошли 31 блоком с суммарной нагрузкой 4924 МВт. В среднем ТЭС ДТЭК работают в режиме 25-27 блоков.

"В условиях минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, ТЭС компании готовы и в дальнейшем, в случае необходимости, поддержать стабильную работу энергосистемы Украины и бесперебойное прохождение зимнего периода", - заявили в компании.

По состоянию на утро 15 декабря ТЭС ДТЭК несут нагрузку в составе 30 энергоблоков.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Белоруси уменьшился в 15 раз, до 60 МВт в час. С конца ноября по 12 декабря объемы импорта электроэнергии в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) достигали до 900 МВт-час ежечасно.

Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. тонн.

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