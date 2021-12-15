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Кількість працюючих енергоблоків ТЕС ДТЕК досягла рекордних 31

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Київ, Середа 15 грудня 2021 11:18
Кількість працюючих енергоблоків ТЕС ДТЕК досягла рекордних 31 Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вечірній пік навантаження 14 грудня в енергосистемі працювало рекордні 31 енергоблок ТЕС компанії ДТЕК і 6 ТЕС державних ТЕС "Центренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані НЕК "Укренерго".

Загальна кількість працюючих енергоблоків ТЕС досягла 38 одиниць.
В ДТЕК зазначили, що вечірній пік 14 грудня ТЕС ДТЕК пройшли 31 блоком з сумарним навантаженням 4924 МВт. В середньому ТЕС ДТЕК працюють в режимі 25-27 блоків.

"В умовах мінімального навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, ТЕС компанії готові й надалі, у разі потреби, підтримати стабільну роботу енергосистеми України та безперебійне проходження зимового періоду", - заявили в компанії.

Станом на ранок 15 грудня ТЕС ДТЕК несуть навантаження в складі 30 енергоблоків.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії з Білорусі зменшився в 15 разів, до 60 МВт на годину. З кінця листопада до 12 грудня обсяги імпорту електроенергії в торговельну зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) досягали до 900 МВт-год щогодини.

Як повідомлялось, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.

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