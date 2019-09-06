Количество пропавших без вести украинских военных насчитывает 70 человек

За последние 5 лет в Украине количество пропавших без вести украинских военнослужащих достигло 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, передает РБК-Украина.

Отмечается, что количество пропавших военных установили в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", который проводится в последние 5 лет.

"С начала первой поисковой операции вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный, еще один получил ранение. Боевики нарушили перемирие 21 раз.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генштабе уточнили потери ВСУ в Иловайском котле. Так, украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Также отметим, в сентябре должен состоятся обмен пленными между Украиной и Россией. Ранее сообщалось, что списки на обмен удерживаемыми могут изменять вплоть до начала обмена, который, по предварительной информации, запланирован на 7 сентября.