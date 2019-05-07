Кількість постраждалих від вибуху в Марганці збільшилася

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед постраждалих співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63 і 65 років

Кількість постраждали внаслідок вибуху гранати у Марганці Дніпропетровської області збільшилася до п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласного управління Національної поліції.

Як повідомляється, серед постраждалих співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63 і 65 років.

"Всі постраждалі отримали осколкові поранення. Як з'ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поруч з місцем події", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція встановила особу загиблого. Ним виявився чоловік 1981 року народження, раніше судимий за незаконний обіг зброї.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Нагадаємо, вибух гранати стався 7 травня в 15:54 біля магазину на вулиці Лермонтова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові 6 травня на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Як повідомлялося, між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї. В результаті сутички постраждав 35-річний чоловік.

Крім того, в селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув в результаті вибуху снаряда, який він знайшов на березі річки. Повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні був доставлений 32-річний житель з численними пораненнями голови, тіла і кінцівок. На місце події була направлена слідчо-оперативна група.