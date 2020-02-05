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Количество пострадавших во время крушения самолета в Стамбуле увеличилось

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 20:29
Количество пострадавших во время крушения самолета в Стамбуле увеличилось
Фото: крушение самолета (Twitter)

Количество пострадавших увеличилось до 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что число пострадавших в результате крушения самолета Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines увеличилось до 120 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Также Али Ерликая сообщил, что предварительной причиной крушения самолета в Стамбуле были плохие погодные условия.

"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы", - заявил губернатор.

Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.

Самолет, выполнявший рейс Измир - Стамбул, потерпел крушение в аэропорту Сабихи Гекчен. Воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части.

Аэропорт после происшествия закрыли, а турецкая генеральная прокуратура начала расследование инцидента.

Напомним, 5 февраля во время посадки в международном аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет авиакомпании Pegasus. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание в самолете. В результате столкновения самолет развалился на три части. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

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