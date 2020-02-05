Кількість постраждалих під час аварії літака в Стамбулі збільшилася

Фото: катастрофа літака (Twitter)

Кількість постраждалих збільшилася до 120 чоловік

Губернатор Стамбула Алі Ерликая повідомив, що число постраждалих в результаті краху літака Boeing-737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines збільшилося до 120 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Також Алі Ерликая повідомив, що причиною аварії літака в Стамбулі були погані погодні умови.

"За попередніми даними, причиною аварії є погані погодні умови. Літак з висоти 30 метрів впав на смугу. На даний момент ми доставили 120 чоловік у лікарні", - заявив губернатор.

Всього на борту знаходилися 177 осіб: 171 пасажир і шість членів екіпажу. Ніхто з них не загинув.

Літак, що виконував рейс Ізмір - Стамбул, зазнав аварії в аеропорту Сабіхи Гекчен. Повітряне судно виїхало за межі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини.

Аеропорт після події закрили, а турецька генеральна прокуратура почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, 5 лютого під час посадки в міжнародному аеропорту Стамбула зазнав аварії літак авіакомпанії Pegasus. Лайнер викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого сталося загоряння в літаку. В результаті зіткнення літак розвалився на три частини. Раніше повідомлялося про 52 постраждалих.