Кількість постраждалих від обстрілу Миколаєва збільшилась

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови обласної ради Ганни Замазєєвої.

"На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - додала Замазєєва.

За її даними, серед поранених - двоє дітей.

"Сьогоднішній ранок, взагалі, тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 - у Березнегуватому", - розповіла вона

Як повідомлялось, у суботу, 3 вересня, у Миколаєві сталися вибухи. Вони трапилися після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що одна жінка отримала поранення.

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