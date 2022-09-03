Кількість постраждалих від обстрілу Миколаєва збільшилась
Фото: кількість постраждалих від обстрілу Миколаєва збільшилась (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Внаслідок обстрілу Миколаєва в суботу, 3 вересня, постраждали 2 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови обласної ради Ганни Замазєєвої.
"Сьогоднішній ранок, взагалі, тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 - у Березнегуватому", - розповіла вона
За її даними, серед поранених - двоє дітей.
"На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - додала Замазєєва.
Як повідомлялось, у суботу, 3 вересня, у Миколаєві сталися вибухи. Вони трапилися після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що одна жінка отримала поранення.
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