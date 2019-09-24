Фото: землетрясение в Пакистане (twitter.com/TheFrontierPost)

В результате землетрясения погибли 19 человек, еще по меньшей мере 300 человек пострадали

Количество погибших от землетрясения в Пакистане возросло до 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в результате землетрясения погибли 19 человек, еще по меньшей мере 300 человек пострадали.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Мирпур на подконтрольной Пакистану территории Кашмира. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в столицах Пакистана и Индии.

В район землетрясения были отправлены военные и медики.

Напомним, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов, в результате чего погиб минимум один человек. По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет

Кроме того, возле острова Карпатос (Греция) землетрус магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине 7,5 км.