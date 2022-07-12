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Количество погибших под завалами пятиэтажки в Часовом Яру снова выросло

Фото: последствия ракетного удара по Часовому Яру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области продолжает расти. На 15.00 уже известно о 38 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Из-под завалов изъяты тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным спасателей, спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома.

В ГСЧС добавляют, что от Главного управления привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки. До этого было известно о 34 погибших.

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