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Інтерв'ю

Кількість загиблих від вибуху в Афганістані зросла до 35

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 13:13
Фото: бойовики Талібану (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Фото: бойовики Талібану (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Вибух стався вчора, 16 червня, в афганському місті Нангархара

Число загиблих в результаті вибуху автомобіля в місті Нангархара (Афганістан) зросло до 35, ще 65 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Pajhwok в Twitter.

"Оновлення: 35 осіб загинули та 65 поранено в результаті вибуху, який стався вчора ввечері в Нангархары", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що відповідальність за вибух в Нангархарі 16 червня взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, вибух стався в ході зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан", представники якого нещодавно домовилися з владою країни про перемир'я на честь свята Ід-аль-Фітр.

У численних містах країни учасники руху "Талібан" проводили зустрічі з військовослужбовцями в честь перемир'я. Саме під час однієї з таких зустрічей в Нангархарі і стався теракт. За даними правоохоронців, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

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Теги публікації: Афганистан, Жертвы, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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