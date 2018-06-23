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Количество погибших на водоемах Украины с начала июня достигло 146

НовостиОбщество    23.06.2018 - 22:51
Иллюстративное фото (ГСЧС)
Иллюстративное фото (ГСЧС)

Количество погибших на водоемах с начала года составляет 464 человека

С начала июня 2018 года на водоемах страны погибло 146 человек. А с начала года на водоемах погибли 464 человека, говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только за минувшие сутки на водоемах погибли восемь человек, а с начала июня - 146. Этот показатель существенно превышает прошлогодние июньские показатели", - указано в сообщении.

Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, по состоянию на 21 июня 2018 года количество погибших на водоемах Украины составляло 135 человек. Кроме того, с начала года на водоемах Украины погибли 44 ребенка.

Отметим, в Киеве 22 июня 2018 года водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади. Мужчины находились в воде на расстоянии 10 метров от берега. Их спасли с помощью водолазного снаряжения, направили на берег и передали работникам медицинской службы.

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Теги публикации: водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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