Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане возросло

В результате землетрясения в Пакистане, которое произошло 24 сентября, количество погибших увеличилось до 24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, по меньшей мере 24 погибли, еще 450 получили травмы разной степени тяжести в результате мощного землетрясения.

Местные власти заявляют, что спасательные работы продолжаются.

"Ситуация постепенно нормализуется, уровень паники среди людей теперь меньше, хотя ночью был ощутимый толчок", - сказал заместитель генерального инспектора полиции Сардар Галфараз Хан.

магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

Кроме того, 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет