Количество погибших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные
Фото: Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 991 ребенка. Из них 346 детей погибли, еще 645 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генеральной прокуратуры в Telegram.
3 июля получила тяжелые ранения девочка во время обстрела Бахмута Донецкой области, в результате которых она умерла.
Кроме того, 5 июля в результате российского обстрела Печенеги Чугуевского района Харьковской области получил ранения 2-летний мальчик.
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области - 346;
- Харьковской - 186;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 53;
- Херсонской - 52;
- Запорожской - 31.
Напомним, из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.
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