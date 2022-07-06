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Количество погибших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

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Киев, Среда 06 июля 2022 08:54
Количество погибших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные Фото: Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 991 ребенка. Из них 346 детей погибли, еще 645 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генеральной прокуратуры в Telegram.

3 июля получила тяжелые ранения девочка во время обстрела Бахмута Донецкой области, в результате которых она умерла.

Кроме того, 5 июля в результате российского обстрела Печенеги Чугуевского района Харьковской области получил ранения 2-летний мальчик.

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области - 346;
  • Харьковской - 186;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

Напомним, из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.

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