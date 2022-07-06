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Кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

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Київ, Середа 06 липня 2022 08:54
Кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані Фото: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше 991 дитини. З них 346 дітей загинули, ще 645 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу Генеральної прокуратури в Telegram.

3 липня отримала важкі поранення дівчинка під час обстрілу Бахмута Донецької області, в результаті яких вона померла.

Крім того, 5 липня в результаті російського обстрілу Печеніги Чугуївського району Харківської області отримав поранення 2-річний хлопчик.

Найбільше дітей постраждало в:

  • Донецькій області - 346;
  • Харківській - 186;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

Нагадаємо, через обстріл Харківської області поранення отримала дитина і двоє дорослих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Діти війни Війна Росії проти України
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