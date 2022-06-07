Количество погибших детей в результате российской агрессии увеличилось: новые данные
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 730 детей. Из них 263 ребенка погибли, а более 467 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего пострадало детей из-за российской агрессии в Донецкой области - 190, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.
Отмечается, что 3 июня на пляже в Мариуполе два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - мальчик 8 лет.
Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, однако реальные цифры могут быть значительно больше.
Кроме того, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.
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