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Кількість загиблих дітей в результаті російської агресії збільшилася: нові дані

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 08:45
Кількість загиблих дітей в результаті російської агресії збільшилася: нові дані Фото: кількість загиблих дітей в результаті російської агресії збільшилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 730 дітей. З них 263 дитини загинули, а понад 467 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей через російську агресію в Донецькій області - 190, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській - 15.

Відзначається, що 3 червня на пляжі в Маріуполі дві людини загинули через вибух міни. Один із загиблих - хлопчик 8 років.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.

Крім того, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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