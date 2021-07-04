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Количество погибших в авиакатастрофе на Филиппинах снова выросло

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Манила, Воскресенье 04 июля 2021 19:08
Количество погибших в авиакатастрофе на Филиппинах снова выросло Фото: самолет разбился на Филиппинах (фото twitter.com/cnnphilippines)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спасатели обнаружили на месте крушения военного самолета на Филиппинах спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских. Таким образом число жертв авиакатастрофы достигло 45 человек. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

По его данным, неизвестной остается судьба 5 человек. Выжившие в авиакатастрофе 49 военнослужащих госпитализированы, 32 их них перевели в больницу города Замбоанга. В результате падения самолета также пострадали четверо гражданских.

Поисково-спасательная операция на месте катастрофы продолжается. "Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших", - заявил телеканалу командир Объединенной оперативной группы (JTF) Уильям Гонсалес.

Напомним, утром 4 июля стало известно о том, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 80 человек.

Сначала военные сообщили о гибели 17 человек, а еще 40 попали в больницу.

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