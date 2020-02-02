Количество отказов въезда украинцам в Польшу увеличилось на четверть

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Абсолютное большинство отказов была выдано на наземной границе

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический центр "Европа без барьеров".

Отмечается, что этот показатель на 25% превышает количество отказов в 2018 году (было 46,7 тысяч). Абсолютное большинство отказов была выдано на наземной границе. Как отмечают аналитики, при путешествии самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше.

Главными причинами отказов является неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", - объяснила исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко.

"Во-первых, и это главное, после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. лиц получили отказы еще на этапе визовой аппликации. Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки. В-третьих, не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС. Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", - добавила она.

Мониторинг миграционных показателей, таких как отказы во въезде, является частью механизма приостановления безвизовых режимов, введенного ЕС.

Напомним, в Польше прогнозируют уменьшение количества трудовых мигрантов из Украины.

Также сообщалось, что в Финляндии большинство иностранных работников прибывает из Украины. За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.