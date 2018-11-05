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Кількість офіційно працевлаштованих українців зросла на 150 тисяч осіб у жовтні

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 16:33
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Також очікується, що до кінця цього року зростуть і внески до ПФУ на 1,1 млрд гривень

У Кабінеті міністрів України поінформували, що протягом жовтня кількість офіційно працевлаштованих українців зросла на 150 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Так, у Кабміні вважають, що кроки з детінізації заробітних плат помітно збільшують кількість легально працюючих громадян в Україні.

Також очікується, що до кінця цього року зростуть і внески до Пенсійного фонду, які сплачуються з офіційних робочих місць. Загалом, мова йде про збільшення надходжень на близько 1,1 мільярда гривень.

"Маємо посилити координацію і захистити інтереси людей праці. Люди, яких виводимо з тіні, отримуватимуть білу зарплату, а отже, матимуть право на гідну пенсію", - підкреслив голова Кабміну Володимир Гройсман.

Крім того, повідомляється, що за час кампанії з боротьби із неофіційним працевлаштуванням близько 130 роботодавців були оштрафовані. Причому найбільше порушень допускають у Харківській, Київській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок реєстрації безробітних, згідно з яким вводиться інститут кар'єрного радника.

Як писало РБК-Україна, Національний банк очікує подальшого зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі, з огляду на перспективи уповільнення економічного зростання у Польщі.

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