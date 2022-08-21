Количество обстрелов Запорожской области увеличилось, - ОВА

"На этой неделе враг активизировался, увеличил количество обстрелов", - отметил он.

Как объяснил Старух, это происходит из-за того, что ВСУ стали приносить оккупантов все больше проблем.

"К сожалению, стратегия оккупанта не изменилась: если наши ребята бьют по их боевым подразделениям, уничтожают их, уничтожают склады, то эти нелюди продолжают стрелять по объектам гражданской инфраструктуры", - рассказал глава области.