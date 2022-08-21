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Количество обстрелов Запорожской области увеличилось, - ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook_com_starukholexander)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшую неделю количество обстрелов Запорожской области стало больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"На этой неделе враг активизировался, увеличил количество обстрелов", - отметил он.

Как объяснил Старух, это происходит из-за того, что ВСУ стали приносить оккупантов все больше проблем.

"К сожалению, стратегия оккупанта не изменилась: если наши ребята бьют по их боевым подразделениям, уничтожают их, уничтожают склады, то эти нелюди продолжают стрелять по объектам гражданской инфраструктуры", - рассказал глава области.

Как сообщалось, в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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Запорожская область