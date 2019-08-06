Количество обращений в ЦОК "Волыньгаза" выросло почти на 30%

Иллюстративное фото (пресс-служба "Волыньгаза")

Увеличение количества обращений связаны с расширением круга потребителей, которых обслуживают ЦОК

За шесть месяцев 2019 года в Центры обслуживания клиентов АО "Волиньгаз" обратилось более 150 тыс. потребителей. На 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Увеличение количества обращений связаны с расширением круга потребителей, которых обслуживают ЦОК – сейчас у "Волыньгаза" уже 4 таких центра. Сервисы ЦОК приобретают особую актуальность во время частых изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей газовую сферу. В этом году много вопросов возникло по нормам потребления газа, а также повышение тарифа на транспортировку газа для АО "Укртрансгаз". В придачу, потребители впервые получили право выбирать подрядчиков для технического обслуживания внутридомовых сетей. Все эти факторы повлияли на рост обращений клиентов АО "Волиньгаз" Центры обслуживания", - говорится в сообщении.

Большинство обращений касались вопросов о состоянии лицевых счетов: сверка наличия задолженности, перерасчет, уточнения действующих норм и тарифов, переоформление лицевых счетов в связи со сменой собственника и т. п.

Более 1 000 заявлений было подано по техническим вопросам – на реконструкцию системы газоснабжения, на подключение, на ремонт и обслуживание газовых приборов. Также Центры обслуживания клиентов принимают заявления на выполнение строительно-монтажных работ, поверку счетчиков и тому подобное.

"Центр обслуживания клиентов – это наша основная точка взаимодействия с клиентами. Для решения любого газового вопроса они могут прийти сюда и получить полную консультацию менеджера, написать заявление, заключить договор и многое другое", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Волиньгаз" Юрий Петрук.

По словам пресс-службы, для максимального удобства клиентов Центр оборудован мягкими диванчиками, кондиционером, кулером, кофе-машиной. "Электронная очередь эффективно распределяет потоки клиентов по характеру вопросов с целью предотвращения образования очередей. Тонкие мониторы, терминал и банкомат дают возможность интерактивно решить ряд вопросов относительно проверки данных и осуществления оплат. Также клиентам доступны удобные онлайн-сервисы – такие, как Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Моbile, Viber-бот 7104 и Контакт-центр", - говорится в сообщении.