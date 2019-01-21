Количество миллиардеров в мире за 10 лет почти удвоилось

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Состояния миллиардеров росли на 2,5 миллиарда долларов ежедневно в 2018-м

За последнее десятилетие количество миллиардеров в мире удвоилось и в 2018 году их число достигло 2 тыс. 208 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Согласно отчету, капитал богатейших людей планеты рос на 2,5 миллиарда долларов ежедневно.

"В период с 2017 до 2018-го новый миллиардер в мире появлялся каждые два дня. При этом финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошлый год совершенно не улучшилось", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, богатые лица и организации платят самые низкие налоги на десятилетия, заявляют в Oxfam.

Так, если самый богатый 1% людей будет платить всего на 0,5% больше налогов со своих доходов, это даст возможность собрать средства на образование 262 миллионов детей или медицинские услуги, которые могут спасти жизнь 3,3 миллионам людей.

Напомним, в течение 2018 года 500 богатейших людей мира потеряли 511 млрд долларов.

По данным исследования, основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольший доход, потерял 53 млрд. долларов. В итоге к концу года капитал Безоса составил 115 млрд долларов.

Американские миллиардеры, их в списке Bloomberg 173, потеряли от начала 2018 года около 5,9% от общего капитала. Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в 1,9 трлн долларов.

РБК-Украина писало, что французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH, стал самым богатым человеком в Европе.

Ему удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex Амансио Ортегу, чье состояние сейчас оценивается в 70,2 млрд долларов.