Bloomberg оцінив втрати найбагатших людей світу за рік

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Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив за рік 23 млрд доларів

Протягом 2018 року 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Bloomberg Billionaires Index.

Як зазначається, станом на 21 грудня їх сукупний чистий капітал скоротився до 4,7 трлн доларів.

За даними дослідження, засновник Amazon Джефф Безос, який цього року отримав найбільший прибуток, втратив 53 млрд. доларів. В підсумку до кінця року капітал Безоса склав 115 млрд доларів.

У Bloomberg відзначили, що такі показники Безоса виглядають успішними в порівнянні з положенням засновника Facebook Марка Цукерберга. З січня у нього було зафіксовано найбільший збиток. Через кризи, які переживала компанія Цукерберга, він втратив за рік 23 млрд доларів. Загальний капітал Цукерберга у грудні оцінили в 49,7 млрд доларів.

Американські мільярдери, їх у списку Bloomberg 173, втратили від початку 2018 року близько 5,9% від загального капіталу. Загальний стан найбагатших американців видання оцінило в 1,9 трлн доларів.

Крім того, цього року проблеми були і в азіатських підприємців (їх в рейтингу 128). Загальні їхні втрати за 2018 рік, за даними Bloomberg, складають 144 млрд доларів.

Найбагатша людина Саудівської Аравії, принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд, втратив майже 3,4 млрд доларів. З 2014 року його фінансовий стан зменшився до 14,4 млрд доларів.

Також втрати понесли більшість європейських мільярдерів - від засновника Zara Амансіо Ортегі до екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти відомого сайту подорожей TripAdvisor проаналізували дані про бронювання туристів за 2018 рік і представили свій рейтинг найпопулярніших визначних пам'яток світу. За даними рейтингу, в 2018 році найбільшим попитом користувався римський Колізей (Італія).