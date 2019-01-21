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Кількість мільярдерів в світі за 10 років майже подвоїлася

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 09:55
Кількість мільярдерів в світі за 10 років майже подвоїлася
Ілюстративне фото (twitter.com jamiefaidley)

Статки мільярдерів зростали на 2,5 мільярда доларів щодня в 2018-му

За останнє десятиліття кількість мільярдерів у світі подвоїлася і у 2018 році їхнє число сягнуло 2 тис. 208 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam.

Згідно зі звітом, капітал найбагатших людей планети зростав на 2,5 мільярда доларів щодня.

"У період з 2017 до 2018-го новий мільярдер у світі з’являвся кожні два дні. При цьому фінансове становище 3,8 мільярда найбідніших людей світу за минулий рік абсолютно не покращилося", - зазначають автори дослідження.

Крім того, багаті особи й організації платять найнижчі податки на десятиліття, заявляють в Oxfam.

Так, якщо найбагатший 1% людей платитиме всього на 0,5% більше податків зі своїх статків, це дасть змогу зібрати кошти на освіту 262 мільйонів дітей або на медичні послуги, які можуть врятувати життя 3,3 мільйонам людей.

Нагадаємо, протягом 2018 року 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів.

За даними дослідження, засновник Amazon Джефф Безос, який цього року отримав найбільший прибуток, втратив 53 млрд. доларів. В підсумку до кінця року капітал Безоса склав 115 млрд доларів.

Американські мільярдери, їх у списку Bloomberg 173, втратили від початку 2018 року близько 5,9% від загального капіталу. Загальний стан найбагатших американців видання оцінило в 1,9 трлн доларів.

Також РБК-Україна писало, що французький бізнесмен Бернар Арно, який очолює холдинг LVMH, став найбагатшою людиною в Європі.

Йому вдалося обійти іспанського підприємця і творця компанії Inditex Амансіо Ортегу, чий статок нині оцінюється в 70,2 млрд доларів.

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