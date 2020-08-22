ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Количество голодающих в мире во время пандемии увеличилось на 80%, - ВПП

Мир, Суббота 22 августа 2020 08:59
Количество голодающих в мире во время пандемии увеличилось на 80%, - ВПП
Фото: человек с с хлебом в руках (realtribune.ru)
Автор: Максим Зайченко

В Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов". Число голодающих в мире увеличится более чем на 100 млн человек.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, данные ВПП указывают на настоящую катастрофу.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли.

Он отметил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке - до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - сообщил глава ВПП.

Бисли добавил, что на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии ВПП необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 500 работников гуманитарных организаций стали жертвами нападений в 2019 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины голодКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь