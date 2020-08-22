Количество голодающих в мире во время пандемии увеличилось на 80%, - ВПП

Фото: человек с с хлебом в руках (realtribune.ru)

В Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов". Число голодающих в мире увеличится более чем на 100 млн человек.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, данные ВПП указывают на настоящую катастрофу.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли.

Он отметил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке - до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - сообщил глава ВПП.

Бисли добавил, что на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии ВПП необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 500 работников гуманитарных организаций стали жертвами нападений в 2019 году.