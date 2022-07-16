Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные

Так, 15 июля в Херсоне военнослужащие РФ убили мать и ее малолетнюю дочь.

Также стало известно еще о троих детях, которые получили ранения в результате ракетного удара по центру Винницы 14 июля.

Кроме того, 15 июля оккупанты обстреляли Бахмутский район Донецкой области. В результате чего ранения получили две девушки 14 и 16 лет.

Отмечается, что больше всего детей с начала полномасштабной войны пострадали в:

Донецкой области - 353;

Харьковской - 191;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 31.

Кроме того, по данным прокуратуры, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.