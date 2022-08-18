Количество детей, пострадавших от российской агрессии, возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1075 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 715 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Так, 17 августа в результате обстрела жилой инфраструктуры Харькова и области ранения получили две 12-летних девочки.
Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины будет организован по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.
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