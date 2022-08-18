Кількість дітей, які постраждали від російської агресії, зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1075 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 715 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Так, 17 серпня в результаті обстрілу житлової інфраструктури Харкова і області поранення отримали дві 12-річних дівчинки.
Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
Нагадаємо, навчальний процес у школах з 1 вересня в умовах війни Росії проти України буде організовано за чотирма моделями, які вже розробили фахівці Міністерства освіти і науки.
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