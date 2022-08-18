Количество детей, пострадавших от российской агрессии, возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1075 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 715 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 17 августа в результате обстрела жилой инфраструктуры Харькова и области ранения получили две 12-летних девочки.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 376;

Харьковской - 200;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 60;

Херсонской - 55;

Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.