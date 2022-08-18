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Количество детей, пострадавших от российской агрессии, возросло: новые данные

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Киев, Четверг 18 августа 2022 13:35
Количество детей, пострадавших от российской агрессии, возросло: новые данные Фото: количество детей, пострадавших от российской агрессии, возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1075 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 715 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 17 августа в результате обстрела жилой инфраструктуры Харькова и области ранения получили две 12-летних девочки.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 376;
  • Харьковской - 200;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 60;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины будет организован по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.

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