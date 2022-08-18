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Кількість дітей, які постраждали від російської агресії, зросла: нові дані

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 13:35
Кількість дітей, які постраждали від російської агресії, зросла: нові дані Фото: кількість дітей, постраждалих від російської агресії, зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1075 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 715 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 17 серпня в результаті обстрілу житлової інфраструктури Харкова і області поранення отримали дві 12-річних дівчинки.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 376;
  • Харківській - 200;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 60;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, навчальний процес у школах з 1 вересня в умовах війни Росії проти України буде організовано за чотирма моделями, які вже розробили фахівці Міністерства освіти і науки.

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