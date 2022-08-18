Кількість дітей, які постраждали від російської агресії, зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1075 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 715 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 17 серпня в результаті обстрілу житлової інфраструктури Харкова і області поранення отримали дві 12-річних дівчинки.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 376;

Харківській - 200;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 60;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.