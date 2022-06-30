UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество детей пострадавших от боевых действий России увеличилось

Фото: с начала войны пострадали более 971 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 972 ребенка. Число жертв составляет 341 ребенок, а раненых - 631.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 338, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 60, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

По данным ведомства, 27 июня в результате обстрелов российскими войсками Лисичанска получили ранения двое мальчиков 13 и 15 лет.

Также стало известно, что накануне оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский район Харьковской области, в результате чего ранение получила 11-летняя девочка.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войныВойна России против Украины