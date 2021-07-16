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Количество дел о разрушении объектов культурного наследия снижается, - прокуратура

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Пятница 16 июля 2021 10:51
Количество дел о разрушении объектов культурного наследия снижается, - прокуратура Фото: количество уголовных производств об уничтожении объектов культурного наследия уменьшилось (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Правоохранители в последние годы фиксируют снижение количества уголовных производств об уничтожении объектов культурного наследия. В этом году зарегистрировано только четыре уголовных производств.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания".

В прокуратуре Киева сообщили РБК-Украина, что не фиксируют никакого роста числа уголовных производств по статье 298 (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

"Так, в 2019 году было открыто 42 таких уголовных дела, а в 2020 году – только 17. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано только четыре уголовных производств", - отметили в прокуратуре.

РБК-Украина писало, что по словам урбанистов, в этом году в Киеве фиксируют всплеск "исторического вандализма".

Напомним, правоохранители отчитались о ходе расследования по сносе дома Уткина.

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Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания